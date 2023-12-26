Более 500 компаний зарегистрировались на портале "Russpass. Бизнес"

Фото: пресс-служба Мостуризма

На портале "Russpass. Бизнес" зарегистрировались более 500 туристических компаний за шесть месяцев. Они получили доступ к личному кабинету и набору различных инструментов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, пользователи портала могут найти новых партнеров, запросить персональную аналитику или уточнить данные в сфере туризма.

"Самый популярный раздел – "Проекты и мероприятия". Он помогает отслеживать основные события города для профессионалов индустрии туризма. Информацию о них могут размещать и сами организаторы, зарегистрированные в системе", – приводит слова Сергуниной портал мэра и правительства столицы.

Заммэра отметила, что с помощью портала "Russpass. Бизнес" подано более 1,5 тысячи заявок на участие в разных программах – от образовательных интенсивов до бизнес-миссий в другие российские регионы и страны.

Самыми популярными событиями стали туристическая премия "Путеводная звезда", международная конференция по деловому туризму Meet Global Mice Congress и мероприятия Московского туристического хаба.

Еще на портале есть калькулятор для расчета размера грантов в сфере туризма, которые предоставляет столица туроператорам и организаторам деловых мероприятий. Кроме того, пользователям доступен фотобанк с видами Москвы и аналитические статьи о последних тенденциях в сфере путешествий.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в сервисе Russpass появился новый раздел, в котором представлена информация о главных зимних проектах столицы.

По словам мэра, в разделе собраны городские фестивали, тематические аудиоэкскурсии, предложения музеев, ресторанов и другие мероприятия. Всего в разделе есть семь тематических блоков, которые будут дополнять новой информацией.

Сервис Russpass подготовил раздел новогодних мероприятий