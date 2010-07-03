Названы самые недорогие туры на море в предновогодний сезон

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

В предновогодний сезон можно недорого купить туры в Индию (Гоа), ОАЭ, Израиль (Эйлат), Иорданию (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, на Шри-Ланку, в Индонезию (Бали), на Мальдивы, на Кубу, в Доминикану, Мексику, Танзанию (Занзибар), Бахрейн и на Ямайку, говорят эксперты АТОРа.

Также в этот список включили Турцию, где много отелей с подогреваемыми бассейнами. В эту страну вдвоем на 10 дней можно съездить за 33 тысячи рублей. В турпакеты входит перелет, трансфер, медстраховка и проживание в отеле "три звезды" с питанием. Отдых в Индии и ОАЭ обойдется в 37 тысяч рублей. Чуть дороже выйдут поездки в Иорданию и Бахрейн – 44–49 тысяч рублей.

Отдых на китайском острове Хайнань, в Израиле, Вьетнаме, Таиланде, на Шри-Ланке, в Индонезии и на Кубе обойдется в 50–100 тысяч рублей.

При бюджете поездки до 150 тысяч рублей на двоих можно найти путевки на Ямайку, на Мальдивы, в Доминикану, Мексику и Танзанию.

Ранее эксперты создали интерактивную карту, которая предупреждает туристов о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году. Специалисты анализировали ситуацию в области безопасности, качество медицинского обслуживания и безопасность дорог.

На основе этих трех критериев они выяснили, что самыми опасными для туристов странами являются Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, а наиболее безопасными – Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

