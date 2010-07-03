Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:52

Названы самые недорогие туры на море в предновогодний сезон

туризм общество

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

В предновогодний сезон можно недорого купить туры в Индию (Гоа), ОАЭ, Израиль (Эйлат), Иорданию (Акаба), Китай (Хайнань), Вьетнам, Таиланд, на Шри-Ланку, в Индонезию (Бали), на Мальдивы, на Кубу, в Доминикану, Мексику, Танзанию (Занзибар), Бахрейн и на Ямайку, говорят эксперты АТОРа.

Также в этот список включили Турцию, где много отелей с подогреваемыми бассейнами. В эту страну вдвоем на 10 дней можно съездить за 33 тысячи рублей. В турпакеты входит перелет, трансфер, медстраховка и проживание в отеле "три звезды" с питанием. Отдых в Индии и ОАЭ обойдется в 37 тысяч рублей. Чуть дороже выйдут поездки в Иорданию и Бахрейн – 44–49 тысяч рублей.

Отдых на китайском острове Хайнань, в Израиле, Вьетнаме, Таиланде, на Шри-Ланке, в Индонезии и на Кубе обойдется в 50–100 тысяч рублей.

При бюджете поездки до 150 тысяч рублей на двоих можно найти путевки на Ямайку, на Мальдивы, в Доминикану, Мексику и Танзанию.

Ранее эксперты создали интерактивную карту, которая предупреждает туристов о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году. Специалисты анализировали ситуацию в области безопасности, качество медицинского обслуживания и безопасность дорог.

На основе этих трех критериев они выяснили, что самыми опасными для туристов странами являются Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, а наиболее безопасными – Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика