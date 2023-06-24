Российские отели не будут отменять брони опоздавших туристов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Отели России в условиях сложной ситуации в стране не будут аннулировать брони туристов, которые не смогут приехать вовремя, вернут деньги за неиспользованные дни даже при отмене бронирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Отели относятся с пониманием к текущей ситуации и не будут аннулировать брони тех туристов, кто сегодня направляется к месту отдыха и по объективным причинам не сможет своевременно прибыть в забронированные средства размещения", - говорится в сообщении.

В АТОР также уточнили, что отели обещают пересчитать стоимость отдыха и вернуть деньги за неиспользованные дни. Туристы также могут перенести даты поездок, по этим обращениям будут приниматься гибкие решения. Если путешественники примут решение об отмене поездки, гостиницы вернут им деньги в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Турция стала самым популярным направлением летнего отдыха среди россиян в этом году. У разных компаний на эту страну приходится от 35% до 65% проданных туров.

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