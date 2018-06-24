Селфи запретили делать на некоторых пляжах в Гоа

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Спасательные службы индийского штата Гоа запретили делать селфи в некоторых зонах на пляжах. Поводом стали несколько инцидентов, когда туристы утонили во время фотографирования.

Как сообщает индийский телеканал NDTV, частное спасательное агентство Drishti Marine определило 24 зоны вдоль побережья, где нельзя будет фотографироваться.

"В этих зонах будут стоять таблички с надписью "селфи запрещены". На эти таблички вскоре будут добавлены инструкции в картинках, номер бесплатного телефона экстренной помощи, а также список того, что можно, а что нельзя делать в Гоа", – рассказал исполнительный директор агентства Рави Шанкар.

В Индии бушует муссон. Из-за этого туристам рекомендовали не заходить в море. На пляжах об этом сообщают красные флаги. Сезон бурь продлится с 1 июня по 30 сентября.

Ранее СМИ сообщали, что Индия стала лидером среди других стран по количеству погибших при попытке сделать селфи. Из 27 зафиксированных в 2015 году случаев гибели людей во время селфи почти половина пришлась на долю этого государства.