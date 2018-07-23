Клиенты "Интрэвел Столешники" вернутся в Россию до 6 августа

23 июля, 19:21
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Клиенты туроператора "Интрэвел Столешники", объявившего 20 июля о прекращении деятельности, вернутся в Россию до 6 августа, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
В агенстве отметили, что по состоянию на 23 июля за рубежом находятся 474 туриста. У всех на руках есть обратные билеты, оплачено проживание в отелях. Вылет на отдых новых групп туристов прекратят с 24 июля.
Гражданская ответственность туроператора за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на сумму 50 миллионов рублей.
Решением наблюдательного совета "Интрэвел Столешники" исключили из ассоциации "Турпомощь". В случае необходимости туристам окажут помощь в возвращении домой.
Ранее гендиректор "Интрэвел Столешники" Евгений Юрьев заявил, что туроператор прекращает деятельность. По его словам, компания не смогла найти выход из сложившейся ситуации, хотя на туроператорском рынке пытались привлечь партнеров и инвестиции.
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