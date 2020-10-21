Туристический потенциал столицы представят на выставке ITB Asia 2020

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Туристический потенциал Москвы представят на международной выставке ITB Asia 2020, которая пройдет 21–23 октября в онлайн-формате. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"На виртуальном стенде, организованном столичным комитетом по туризму, Москва покажет свои туристические возможности, а представители городской туриндустрии примут участие в переговорах с партнерами из Юго-Восточной Азии", – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что на выставке представители отрасли смогут познакомиться с новыми туроператорами и найти потенциальных партнеров. Также участие в выставке дает возможность привлечь новых туристов после снятия ограничений. В рамках деловой программы онлайн-выставки запланирована биржа деловых контактов.

На виртуальном стенде Москвы можно будет скачать путеводители по городу на английском языке.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе ранее рассказала, что в России летний туристический сезон в этом году оказался успешным, несмотря на ограничения, введенные из-за COVID-19. По ее словам, на популярных направлениях в общей сложности регионы отметили снижение традиционного турпотока на 30%.