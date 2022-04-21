Открытый финал Moscow Travel Create пройдет 15 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

15 мая в самом сердце столицы состоится открытый финал Moscow Travel Create. На площадке "Ветошный Hall" соберутся самые яркие представители маркетинга в сфере туризма.

На суд жюри будут представлены креативные решения по шести задачам, направленным на создание образа Москвы как центра притяжения для туристов. На решение каждой команде дается два дня. Совместно с менторами 30 команд разработают проекты позиционирования Москвы для сити-брейка, предложат стратегию по привлечению семейной аудитории в город, разработают предложения по премиальному туризму, составят план продвижения Москвы для групповых туров и для бизнес-аудитории, а также представят стратегию продвижения туристического сервиса RUSSPASS как единой платформы по планированию путешествий.

Шесть лучших решений будут интегрированы в городскую коммуникационную кампанию по продвижению столичных проектов в сфере туризма. Принять участие в открытом финале можно бесплатно, заполнив заявку на сайте.

Обладателей призового фонда креатона выберут лучшие из лучших – бизнесмены, представители маркетинговых индустрий, эксперты туристической отрасли и Мостуризма. В открытом финале примут участие лидеры российского маркетинга и креатива, которые поделятся лайфхаками и интересными кейсами по продвижению в туризме: Александр Никифоров (преподаватель Нетологии направления "Маркетинг", креативный директор, сооснователь агентства Sensesay), Ольга Филипенкова (директор по стратегическому развитию НАО "Красная Поляна", эксперт по развитию туристических направлений и территорий), Константин Майор (владелец и генеральный директор медиахолдинга MAER), Дмитрий Подольский (директор маркетинговых коммуникаций "Яндекс.Практикум"), Станислав Кулик (ведущий телеканала Москва 24, член союза журналистов России, консультант по коммуникациям и преподаватель по технике речи), Асель Смоляр (международный эксперт по продвижению российских брендов на зарубежных рынках) и Артем Леонтьев (коммерческий директор "Скайпарк Сочи").

Главная задача креатона Moscow Travel Create – привлечь представителей творческих профессий в развитие туриндустрии города, а также продемонстрировать отрасли новый инструмент для продвижения турпродуктов и сервисов. Мероприятие проходит при активной поддержке комитета по туризму Москвы.

Мероприятие проходит в рамках проекта Moscow Travel Hub – коммуникационной площадки, которая помогает представителям туристической индустрии города взаимодействовать между собой для создания новых продуктов и сервисов. Здесь объединены более 5 тысяч представителей туристического рынка Москвы и смежных сфер: гостиницы, туроператоры и туристические агентства, объекты показа, туристические ассоциации, маркетинговые и консалтинговые компании, стартапы и т. д.