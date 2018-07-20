Голодец заявила об увеличении туристического потока во время ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-премьер России Ольга Голодец рассказала, что проведение чемпионата мира по футболу увеличило приток туристов в страну.
"Мы сегодня чувствуем подъем привлекательности нашей страны в сфере туризма. Наш туристический поток вырос во время ЧМ по футболу в целом по стране на три миллиона человек", – цитирует вице-премьера RT.
Она отметила, что прирост будет устойчивым на протяжении ближайших нескольких лет. Предполагается, что турпоток в Россию будет расти на 15 процентов ежегодно.
Мундиаль также способствовал изменению стереотипов о России за счет рассказов посетивших страну туристов.
Ранее сообщалось, что Москва заработала на чемпионате мира по футболу 19 миллиардов рублей, 13 из которых поступили в городской бюджет. Таким образом удалось покрыть более половины стоимости реконструкции стадиона "Лужники". Обновление арены обошлось в 25 миллиардов рублей.
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