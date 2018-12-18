"Турпомощь" объявила о затягивании сроков вывоза россиян с Хайнаня

Китайские власти еще не согласовали один из вывозных рейсов, которые должны доставить на родину российских туристов. Из-за этого вылет части туристов "Жемчужной реки" из Хайнаня откладывается, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко.
По его словам, в ближайшее время остров должен покинуть борт с 344 пассажирами. Таким образом, на чужбине останутся порядка 400 путешественников из России, которых планировали вернуть домой 19 декабря.
"Теперь вывезем только часть завтра, потому что рейс авиакомпании "Аврора" пока китайские власти не подтверждают", – пояснил Осауленко.
Несколько дней назад авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в Китай из-за задолженности туроператора "Жемчужная река". В итоге около 1,5 тысячи россиян застряли на острове Хайнань.
Затем Ростуризм исключил юрлица, которые принадлежат "Жемчужной реке", из Единого федерального реестра туроператоров. 13 декабря из Китая вылетел первый рейс с туристами. Последний на данный момент самолет с гражданами РФ покинул Хайнань 16 декабря.
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