Еще 287 туристов "Жемчужной реки" вылетели в Москву

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Самолет с 287 туристами из России, которые застряли на острове Хайнань в связи с банкротством туроператора "Жемчужная река", вылетел в Москву из Хайкоу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на атташе генконсульства в Гуанчжоу Григория Колышина.

Отмечается, что в рамках программы по срочному возвращению лайнер авиакомпании Pegas Fly отправился в Россию в 05:17 по московскому времени.

Колышин подчеркнул, что генконсульство проинформировало администрацию Хабаровского края и представительство МИД в Хабаровске по ситуации с путешественниками из этого города, не сумевшими вернуться на родину в минувшую пятницу. Сейчас ведомства решают вопрос с отправкой людей, которые не вылетели из-за нехватки обратных билетов.

"Как только появится какая-либо информация, компания "Турпомощь" разместит соответствующую информацию на своем сайте, и исходя из этого можно будет действовать", – сказал атташе.

Ранее авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в Китай в связи с задолженностью "Жемчужной реки". В итоге на Хайнане застряли около полутора тысяч туристов. Затем авиакопмания все же согласилась вывезти путешественников за свой счет.

12 декабря Ростуризм исключил юрлица, которые принадлежат "Жемчужной реке", из Единого федерального реестра туроператоров. Вскоре стало известно, что билеты продавались на несуществующие рейсы. Первый рейс с туристами из Китая вылетел утром 13 декабря. На борт попали жители Москвы и Уфы.

Еще один рейс отправился из Хайкоу накануне днем. Он доставил 135 туристов в столичный аэропорт Домодедово.