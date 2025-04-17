Акула-нянька укусила москвичку на Мальдивах во время снорклинга

Фото: телеграм-канал SHOT

Туристку из Москвы на Мальдивах укусила за кисть акула-нянька. В результате россиянке потребовалась госпитализация. О случившемся она поделилась в социальных сетях.

Девушку отправили на операцию, чтобы зашить рану, полученную во время снорклинга. По словам туристки, при проведении операции она ощущала сильную боль. Также она отметила, что страховая компания отказала в выплате за госпитализацию и причиненный ущерб.

Помимо этого, девушка рассказала, что во время морской экскурсии она видела нескольких скатов. Однако туристов, по ее словам, не стали вытаскивать на лодку. Позже в больнице россиянка выяснила, что из-за нападения скатов на архипелаге было три летальных исхода за март.

В связи с этим туристов призвали быть осторожнее во время морских экскурсий и знакомства с подводным миром на Мальдивах. Об этом ТАСС заявил консул России в Мале Алексей Идамкин.

По его словам, плавание в тропических водах связано с определенными рисками, поэтому на морских прогулках россиянам следуют соблюдать меры безопасности. Также Идамкин отметил, что если возникнут серьезные инциденты, то генконсульство всегда придет на помощь.

Консул рассказал, что россиянка, пострадавшая во время морской прогулки на архипелаге, не обращалась за помощью.

Кроме того, Идамкин подчеркнул, что подобные инциденты там случаются, но без смертельного исхода, так как эти акулы не являются самыми опасными обитателями подводного мира Мальдив.

Ранее в Чили горбатый кит пытался проглотить, но выплюнул 24-летнего мужчину в Магеллановом проливе. Инцидент произошел в феврале в бухте Эль-Агила у города Пунта-Аренас.

По словам мужчины, он почувствовал сильный удар, который выбил его из надувного каяка. Затем он оказался внутри слизистой полости, услышал странные звуки и почувствовал сильное всасывание. После этого его с силой выбросило на поверхность.

