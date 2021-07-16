Эксперты рассказали, за что в Турции туриста могут отправить в тюрьму

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Туроператоры рассказали, за какие действия отдыхающие в Турции могут быть депортированы или отправлены в тюрьму. Об этом сообщает АТОР.

Так, одна из статей УК Турции предусматривает наказание за оскорбление национальных символов – флага, гимна, герба. Другая статья вводит ответственность за унижение Турции и ее национальных героев. Наказанием по обеим статьям является депортация из страны для туриста и заключение на срок от шести месяцев до двух лет.

За оскорбление чести другого лица, а также его религии, то отдыхающий может получить наказание в виде тюремного срока до года.

До шести месяцев заключения турист может получить при причинении ущерба жизни, здоровью или сексуальной неприкосновенности гражданина или его родственников.

Ранее туристам рассказали, есть ли смысл ехать в Турцию во время Курбан-Байрама. После возобновления авиасообщения с Турцией россияне массово ринулись на курорты средиземного моря. В аэропортах огромные очереди, номера в отелях забронированы не несколько месяцев вперед.