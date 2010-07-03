СМИ узнали о планах британской компании купить "Библио-Глобус"

Британская компания Thomas Cook Group ведет переговоры о покупке российского туристического оператора "Библио-глобус", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.
Предполагается, что сделка будет состоять из нескольких этапов. Для начала "Библио-глобус" передаст европейским партнерам бизнес по выездному туризму, а через год перевод активов завершится полностью. Менеджерам предложено продолжить работать в компании.
Стоимость российской компании эксперты оценивают 7-10 миллиардов рублей.
Группа компаний Thomas Cook является одним из мировых лидеров в сфере туризма. Работает в пяти географических регионах в 21 стране. В компании работает более 30 тысяч сотрудников. Собственный аэропарк состоит из более чем 100 самолетов. В 2010 году создала совместное предприятие с "Интуристом" – лидером РФ в сегменте обслуживания иностранных туристов (старейшая российская туристическая компания, основанная в 1929 году в СССР и приватизированная в начале 1990-х годов).
"Библио Глобус" в 1994 году основал Александр Туголуков. Туроператор предлагает путешествия, предусматривающие различные виды отдыха, по странам Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Америки.
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