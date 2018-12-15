Instagram назвал самое счастливое место в мире

Фото: АР/Shizuo Kambayashi

Соцсесть Instagram проанализировала активность своих пользователей и подвела итоги 2018 года.

Самым счастливым местом признан Диснейленд в Токио – под фотографиями, сделанными оттуда, пользователи Instagram поставили больше всего радостных смайликов.

Самым популярным фильтром стали сердечки на глаза. Чаще всего в сториз Instagram использовался стикер с двигающимся "лайком" в виде сердца.

Наиболее популярными хэштегами стали #МеТоо, который использовали около полутора миллионов раз, #timesup (597 тысяч) и #marchforourlives (562 тысячи).

В конце года эксперты назвали самые популярные города среди туристов. Рейтинг возглавили Гонконг, Бангкок и Лондон. В Гонконг в 2018 году приехали почти 30 миллион человек. Москва заняла в списке 46-е место, столицу посетили почти 5,5 миллиона туристов.