Россияне стали тратить больше денег на отдых – ООН

Фото: ТАСС/YAY/Galyna Andrushko
Россияне стали тратить больше денег на отдых за рубежом. По сравнению с 2016 годом в этом году расходы жителей РФ на путешествия возросли на 27 процентов.
Соответствующие данные представила Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО). Отмечается, что Россия заняла второе место по темпу роста этого показателя, сообщает РИА Новости.
Лидирует в списке Бразилия, ее граждане потратили на 33 процента больше денег на отдых в 2017 году. Выросли затраты также у жителей Китая, США, Южной Кореи и Италии.
По словам генерального секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи, результаты исследования демонстрируют повышенный спрос на поездки и улучшение ситуации в мировой экономике.
В ЮНВТО также подсчитали число всех туристов в 2017 году. Оно оказалось на семь процентов больше, чем в прошлом – 1,1 миллиарда человек. Чаще всего путешественники отправлялись в средиземноморские страны и регионы Южной Европы, при этом количество посещений Соединенных Штатов уменьшилось.
Ранее стало известно, что Москва возобновит авиасообщение с Каиром с 1 февраля 2018 года. Запуск чартерных рейсов Россия и Египет обсудят в апреле следующего года.
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