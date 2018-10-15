"РоссТур" снова планирует прекратить деятельность

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Компания "РоссТур" собирается прекратить свою деятельность – и туроператорскую, и агентскую, сообщает Ассоциация туроператоров России. Произойти это должно уже на этой неделе.

Как отмечает АТОР, поскольку "РоссТур" не смог найти источников средств для погашения долга, самым вероятным исходом станет прекращение агентской деятельности.

5 октября гендиректор компании Александр Недополз заявил, что "РоссТур" готов остановить туроператорскую деятельность, но остаться агентом.

Проблемы центра бронирования связаны с нарушением сроков платежей. Четыре крупных российских туроператора ("Пегас Туристик", "Корал Трэвел", "Санмар" и "Интурист") уже приостановили сотрудничество с центром.

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