Глава "Натали Турс" опроверг информацию о приостановке деятельности компании

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Глава "Натали Турс" Владимир Воробьев опроверг информацию, что компания приостанавливает свою деятельность, сообщает РИА Новости. Более того, по его словам, уже с октября туроператор возобновит работу с клиентами.

Утром во вторник появилось сообщение, что "Натали Турс" официально объявила о приостановке деятельности. В Ассоциации туроператоров России отметили, что компания фактически не ведет операционную деятельность с конца июня 2018 года.

Воробьев подчеркнул, что появившаяся на сайте туроператора информация будет скорректирована. Он добавил, что пока туристам ничего не выплачивают, однако компания рассчитывает, что сможет в дальнейшем предложить клиентам замену туров.

Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" – "Панорама Тур" с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно.

Столичная прокуратура провела проверку и потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс". За ситуацией также следит Роспотребнадзор, ведомство запустило горячую линию для помощи клиентам "Натали Турс". Обратиться за консультацией и разъяснением по возвращению денежных средств можно по телефону 8 (495) 785 37 41.

Ущерб от действий туроператора, внезапно прекратившего продажу туров и выполнение чартеров, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это предварительная оценка Ассоциации туроператоров России. Число пострадавших путешественников – более 30 тысяч человек.