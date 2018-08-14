Глава "Натали Турс" опроверг информацию о приостановке деятельности компании

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Глава "Натали Турс" Владимир Воробьев опроверг информацию, что компания приостанавливает свою деятельность, сообщает РИА Новости. Более того, по его словам, уже с октября туроператор возобновит работу с клиентами.
Утром во вторник появилось сообщение, что "Натали Турс" официально объявила о приостановке деятельности. В Ассоциации туроператоров России отметили, что компания фактически не ведет операционную деятельность с конца июня 2018 года.
Воробьев подчеркнул, что появившаяся на сайте туроператора информация будет скорректирована. Он добавил, что пока туристам ничего не выплачивают, однако компания рассчитывает, что сможет в дальнейшем предложить клиентам замену туров.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" – "Панорама Тур" с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно.
Столичная прокуратура провела проверку и потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании "Натали Турс". За ситуацией также следит Роспотребнадзор, ведомство запустило горячую линию для помощи клиентам "Натали Турс". Обратиться за консультацией и разъяснением по возвращению денежных средств можно по телефону 8 (495) 785 37 41.
Ущерб от действий туроператора, внезапно прекратившего продажу туров и выполнение чартеров, составил почти 1,2 миллиарда рублей. Это предварительная оценка Ассоциации туроператоров России. Число пострадавших путешественников – более 30 тысяч человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: