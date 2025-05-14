SHOT: турпоток из России в Иран вырос в три раза

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Туристический поток из России в Иран за два года увеличился в три раза. В 2025 году эксперты прогнозируют рост еще на 30%, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что российских туристов привлекают в Иране древнеперсидские памятники и местные базары. Россияне покупают ковры, специи и украшения, так как цены там ниже на 30–50%, чем в соседних странах.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Валерий Бритаус отметил, что туры, жилье и еда в Иране обходятся дешевле, чем в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), а также Сочи.

Однако негативный информационный фон, обязательный для женщин хиджаб и недавнее отсутствие безналичной оплаты сдерживают туристов, уточнил представитель одного из туроператоров.

Ранее стало известно, что россияне стали больше тратить денег на путешествия. По словам экспертов, траты на жилье в отелях выросли на 11%. Кроме того, средний чек на авиабилеты увеличился на 14%, на поезд – на 9%. На экскурсионные программы путешественники потратили на 13% больше, а средний чек вырос на 10%.