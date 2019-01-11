Названы самые частые недуги российских туристов за границей

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Во время новогодних каникул основными причинами обращений застрахованных российских туристов за медицинской помощью стали заболевания верхних дыхательных путей, травмы и кишечные инфекции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора департамента страхования выезжающих за рубеж "Росгосстраха" Андрея Сергеева.

На пресс-конференции "Как отдохнули россияне в новогодние каникулы?" он поведал, что чаще всего к врачам обращались отдыхающие в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Австрии, Германии, Франции и Италии. Это объясняется климатическими условиями перечисленных стран и особенностями проведения отдыха.

За время минувших праздников россияне оформили на 50% больше договоров страхования, чем годом ранее. "В этом году среди застрахованных компанией "Росгосстрах" не произошло ни одного тяжелого случая, требующего участия санавиации, репатриации", – сказал Сергеев.

Ранее сообщалось, что только треть улетевших отдыхать россиян вернулись и вышли на работу 9 января. Еще часть путешественников приедут на родину в выходные дни 12 и 13 января.