Туроператор "Русь-Тур" прекратил деятельность

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Туроператор "Русь-Тур" прекратил свою профессиональную деятельность. Об этом информирует сайт Федерального агентства по туризму.

Известно, что заявление о прекращении деятельности компании было передано в Ростуризм 7 декабря текущего года.

"С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее (компании. – Прим. Ред.) осуществление не представляется возможным", – сообщили в Ростуризме.

Там отметили, что "Русь-Тур" специализировалась на китайском направлении. Компания являлась хорошо зарекомендовавшей себя на рынке. В январе 2020 года туроператор помог в вывозе всех российских туристов из КНР.

На основании полученного заявления Ростуризм принял решение об исключении компании из Единого федерального реестра туроператоров.

"Решение Ростуризма позволит инициировать механизм возмещения реального ущерба, предусмотренный законом №132-ФЗ, через страховую компанию туроператора – ООО "Страховая компания "Согласие", – уточняется на сайте.

Добавляется, что при недостаточности финансового обеспечения ущерб будет возмещен из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации "Турпомощь".

Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали о возможности переноса турпутевок в Санкт-Петербург. В частности, у туристов остается возможность перенести свои путевки на другие направления.