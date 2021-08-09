С начала года Крым посетили более 5 миллионов туристов

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За 7 месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5 миллионов 67 тысяч туристов. Это на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года, сообщает АТОР.
В июне и июле в Крыму отдохнули свыше 3 миллионов человек. За январь-июль этого года 60% туристов прибыли по Крымскому мосту на машине и автобусе, 32% – на самолете и 8% – поездом.
По словам туроператоров, летний сезон этого года стал самым успешным за последние семь лет. Однако его ход был неравномерным.
"Конечно, на момент закрытых границ спрос был колоссальный. После открытия границ (в основном, речь идет о Турции) пошел спад. Затем ситуация выровнялась, но прежних результатов по бронированиям уже нет. В целом, собственная чартерная программа "Интуриста" в Крым из 5 регионов успешна и полностью оправдала себя, отели полностью загружены", – сообщили в пресс-службе компании "Интурист".
Как уточнили эксперты, на данный момент темпы бронирования Крыма такие же, как были в августе прошлого года. Отдыхающие бронируют, в основном, поездки в августе и сентябре.
Ранее туристы рассказали о количестве отдыхающих в Алуште. Мест на бархатный сезон в Крым уже не найти, да и жаркий август оказался весь забронирован. В Алуште без предварительно забронированного жилья делать нечего, а купаться можно разве что по очереди.
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