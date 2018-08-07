Утвержден список вещей для бесплатного провоза в самолете

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Верховный суд утвердил список вещей для бесплатного провоза в самолете, сообщает РИА Новости.

Это решение высшая судебная инстанция вынесла по иску авиакомпании "Победа" к Минтрансу. Перевозчик требовал сократить список вещей в Федеральных авиационных правилах, которые можно провозить помимо ручной клади. В компании считают, что существующий перечень не учитывает вместимость багажных полок самолета. При этом "Победа" не требовала изъятия из списка кресел-колясок, роллаторов, ходунков, костылей, детских люлек. В результате ВС не стал сокращать этот перечень.

Новые правила провоза ручной клади были введены в ноябре прошлого года. Согласно им, минимальный вес ручной клади, которую можно провозить бесплатно, сокращен с 10 до 5 килограммов. Из списка вещей, которые можно брать на борт сверх нее, исключены мобильный телефон, ноутбук и зонт.

Пассажир может взять с собой в салон дамскую сумку, рюкзак, мужской портфель, портплед, букет цветов, детскую люльку, костыли, роллаторы и верхнюю одежду.

В конце июля Минтранс предложил проносить на борт дамские сумки и портфели, не взвешивая при регистрации. Изменения ведомство предлагает прописать в Федеральных авиационных правилах. В список также попали: верхняя одежда, складная коляска, трость и ходунки.