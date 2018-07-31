В Минтрансе предложили не считать дамские сумки ручной кладью

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Минтранс России предложил внести поправки в федеральные авиационные правила.
Опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов законопроект исключает портфели и дамские сумки из понятия "ручная кладь".
В случае принятия проекта поправок, сверх этих вещей пассажир сможет взять на борт еще 5 кг ручной клади бесплатно.
В списке предметов, которые можно взять в салон помимо установленного лимита, букет цветов, верхняя одежда, портплед с костюмом, костыли, трости, ходунки, складное кресло-коляска, лекарства, детское питание и специальные диетические потребности.
Данные предметы не нужно будет взвешивать перед полетом, подчеркивается в документе.
Новые правила действуют в России с 5 ноября 2017 года. Согласно им, минимальный вес ручной клади, которую можно провозить бесплатно, сокращен с 10 до 5 кг.
Из списка вещей, которые можно брать на борт сверх нее, исключены мобильный телефон, ноутбук и зонт.
Ранее "Аэрофлот" ужесточил контроль за размером ручной клади. Авиакомпания разрешила проносить в салон багаж размером не более 55 см в длину, 40 см в ширину, 20 см в высоту. Инициатива вызвала много жалоб со стороны пассажиров.
Вес разрешенной ручной клади у "Аэрофлота" остался прежним. Для классов эконом и комфорт – не более 10 кг, для бизнес-класса – 15 кг.
Лоукостер "Победа" разрешает ручную кладь размером не более 36 x 30 x 27 см.
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