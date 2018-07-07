Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лептоспироза на юге Индии

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Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке лептоспироза на юге Индии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что власти южного штата Керала обеспокоены сложившейся неблагополучной экологической ситуацией. Вспышка заболевания в первую очередь угрожает городу Патамтитта, население которого превышает 37 тысяч человек.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее ведомство посоветовало туристам повременить с поездками во Вьетнам, так как там зафиксировали вспышку лихорадки Денге.

По информации Роспотребнадзора, признаки эпидемии отмечены в городах Дананге, Ханое, Хошимине. Неблагополучны и южные провинции. С начала года там зафиксировано более 5 тысяч случаев заболеваний.

Всего во Вьетнаме зарегистрировано больше 21 тысячи случаев заражения лихорадкой Денге. Распространению инфекции способствуют сезон муссонов и сильная жара.