Более 20 млн туристов посетили Москву в 2017 году

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Более 21 миллиона туристов посетили российскую столицу в 2017 году.
Как пояснила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, ежегодно событийный туризм приносит экономике города доход в 600 миллиардов рублей. "Только в 2017 году столицу посетили больше 21 миллиона гостей", − цитирует Сергунину Агентство "Москва". "И в ближайшие годы доходы от туризма будут расти", − пообещала заммэра.
Кроме того, Сергунина отметила обширность и многообразие мероприятий, подготовленных в столице к празднованию Рождества.
Она напомнила, что 7 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на улицах города можно будет увидеть тематические постановки российских и зарубежных театров, а также принять участие в мастер-классах, конкурсах и квестах.
Отмечается, что за последние годы позиции российской столицы в рейтингах туристической привлекательности становятся все более прочными. В частности, по версии Instagram Москва вошла в "тройку" самых популярных городов мира 2017 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: