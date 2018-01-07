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Общество

7 января, 17:10

Более 20 млн туристов посетили Москву в 2017 году

туризм город фестивали Рождество

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Более 21 миллиона туристов посетили российскую столицу в 2017 году.

Как пояснила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, ежегодно событийный туризм приносит экономике города доход в 600 миллиардов рублей. "Только в 2017 году столицу посетили больше 21 миллиона гостей", − цитирует Сергунину Агентство "Москва". "И в ближайшие годы доходы от туризма будут расти", − пообещала заммэра.

Кроме того, Сергунина отметила обширность и многообразие мероприятий, подготовленных в столице к празднованию Рождества.
Она напомнила, что 7 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" на улицах города можно будет увидеть тематические постановки российских и зарубежных театров, а также принять участие в мастер-классах, конкурсах и квестах.

Отмечается, что за последние годы позиции российской столицы в рейтингах туристической привлекательности становятся все более прочными. В частности, по версии Instagram Москва вошла в "тройку" самых популярных городов мира 2017 года.

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