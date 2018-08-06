Крым готовится побить 25-летний рекорд по количеству туристов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Крыму рассказали, что полуостров может побить 25-летний рекорд по количеству туристов. Об этом RT рассказал глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Думаю, что мы в этом году побьем четвертьвековой рекорд, который был поставлен несколько лет назад, когда Крым находился, к сожалению, в составе Украины. Там было больше 6 миллионов туристов. Я думаю, что до конца года, если такими темпами будет идти, мы этот рекорд побьем", – сказал он.

Он добавил, что, помимо Крымского моста, приток туристов усилил новый терминал аэропорта Симферополь, который открылся в 2018 году. По словам Черняка, это повысило число туристов на полуострове на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее рекордный трафик зафиксировали на Крымском мосту. За день им воспользовались 32 тысячи транспортных средств.