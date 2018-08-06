Крым готовится побить 25-летний рекорд по количеству туристов

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В Крыму рассказали, что полуостров может побить 25-летний рекорд по количеству туристов. Об этом RT рассказал глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Думаю, что мы в этом году побьем четвертьвековой рекорд, который был поставлен несколько лет назад, когда Крым находился, к сожалению, в составе Украины. Там было больше 6 миллионов туристов. Я думаю, что до конца года, если такими темпами будет идти, мы этот рекорд побьем", – сказал он.
Он добавил, что, помимо Крымского моста, приток туристов усилил новый терминал аэропорта Симферополь, который открылся в 2018 году. По словам Черняка, это повысило число туристов на полуострове на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.
Ранее рекордный трафик зафиксировали на Крымском мосту. За день им воспользовались 32 тысячи транспортных средств.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: