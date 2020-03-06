Стали известны популярные направления отдыха у россиян на 8 Марта

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Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, какие города и страны пользуются спросом у россиян во время праздничных выходных. Исследование приурочено к Международному женскому дню, передает RT.

Стало известно, что наиболее востребованы поездки по городам России. Больше всего билетов купили на самолеты и поезда, направляющиеся в Москву, Сочи, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

По итогам исследования выяснилось, что в топ-10 городов, куда полетят соотечественники с 6 по 8 марта и с 8 по 10 марта, входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Симферополь.

Чаще всего туристы брали билеты на поезда, которые следуют до Москвы, Петербурга, а также Нижнего Новгорода. Среди европейских городов много бронирований в Прагу, Париж и Берлин.

При этом у отдыхающих не спал интерес к Стамбулу и Еревану.

Ранее стало известно, что фестиваль "Вам, Любимые" развернется в Москве на 14 площадках.

