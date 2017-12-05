Курорт в Крыму признали лучшим в мире

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Ялтинский курорт "Мрия" получил звание "Лучшего семейного курорта" на международном конкурсе World Luxury Hotel Awards. Учитывались голоса более чем 300 тысяч человек.

Критериями оценки стали географическое расположение, число объектов на территории, мнение клиентов, брендинг, внешний и внутренний виды. Мнения собирали на протяжении четырех недель.

Лучшей загородной гостиницей в России признали The Lodge Baikal Residence, лучшим в стране горным отелем и спа-отелем люкс – Rixos Krasnaya Polyana в Сочи. Столичный Swissôtel Krasnye Holmy оказался лидером в номинациях "Роскошный современный отель" и "Лучший вид с крыши", сообщают "Дни.ру".