Названы самые редкие авианаправления на Новый год

Фото: depositphotos/Iakov
Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали продажи авиабилетов на Новый год и нашли самые экзотические направления, куда в этом году отправятся россияне.
На каникулах пара россиян улетит в путешествие из Москвы в Тируванантапурам − столицу индийского штата Керала. Билеты в обе стороны обошлись туристам в 54 тысячи рублей. Также в топ необычных попал рейс Хабаровск − Хагатна (Гуам). Еще один турист из Москвы предпочел провести Новый год в столице Пакистана Исламабаде.
Несколько пассажиров, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, проведут каникулы на курортах Египта − в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.
Ранее в медицинской сервисной компании International SOS составили интерактивную карту мира, на которой отметили самые опасные и безопасные для туристов страны.
Наиболее опасными государствами оказались Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали. Самые безопасные страны − Финляндия, Норвегия и Исландия. Россию отнесли к категории государств с "быстро изменяющимся уровнем рисков".
В начале ноября стал известен самый привлекательный для туристов город. Им оказался Гонконг. Второе место занял Бангкок, а третье – Лондон. Гонконг стал самым привлекательным городом для туристов. Вторым по популярности является Бангкок. В первую десятку вошли Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур. Москва заняла 49-е место.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: