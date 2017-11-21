Названы самые редкие авианаправления на Новый год

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Специалисты сервиса путешествий Туту.ру проанализировали продажи авиабилетов на Новый год и нашли самые экзотические направления, куда в этом году отправятся россияне.

На каникулах пара россиян улетит в путешествие из Москвы в Тируванантапурам − столицу индийского штата Керала. Билеты в обе стороны обошлись туристам в 54 тысячи рублей. Также в топ необычных попал рейс Хабаровск − Хагатна (Гуам). Еще один турист из Москвы предпочел провести Новый год в столице Пакистана Исламабаде.

Несколько пассажиров, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, проведут каникулы на курортах Египта − в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе.

Ранее в медицинской сервисной компании International SOS составили интерактивную карту мира, на которой отметили самые опасные и безопасные для туристов страны.

Наиболее опасными государствами оказались Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали. Самые безопасные страны − Финляндия, Норвегия и Исландия. Россию отнесли к категории государств с "быстро изменяющимся уровнем рисков".

В начале ноября стал известен самый привлекательный для туристов город. Им оказался Гонконг. Второе место занял Бангкок, а третье – Лондон. Гонконг стал самым привлекательным городом для туристов. Вторым по популярности является Бангкок. В первую десятку вошли Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур. Москва заняла 49-е место.