Общая доля "Натали Турс", DSBW и "Аврора-БГ" на рынке туризма менее 1% – АТОР

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Общая доля туроператоров "Натали Турс", DSBW и "Аврора-БГ" на рынке выездного туризма России составляет менее одного процента, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, нет оснований делать выводы о кризисе рынка из-за проблем у этих компаний. Она отметила, что это непрофессионально и безосновательно.
Основное юрлицо туроператора "Натали Турс" – "Панорама Тур" с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех поездок, которые были запланированы на период с 4 июля по 30 сентября. С 5 июля клиентам начали предлагать компенсации, как денежные, так и в виде других туров.
На прямые финансовые выплаты по несостоявшимся поездкам направили уже 800 тысяч рублей. Помимо этого, туристы с регулярной перевозкой в качестве частичной компенсации потерь могут воспользоваться уже выкупленными перевозчиком авиабилетами и оформленными визами.
Управление Роспотребнадзора по Москве оперативно открыло горячую линию по вопросам прав потребителей на получение экстренной помощи и возмещения убытков.
В "Натали Турс" начали выплату компенсаций по несостоявшимся поездкам
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