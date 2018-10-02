Названы самые популярные направления для отдыха у россиян

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Россия стала второй по популярности страной для отдыха россиян после Турции по итогам прошедшего летнего сезона. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, основные проблемы туристов в этом году были связаны с курсом валют и с тем, какие продажи показывали акции раннего бронирования, передает телеканал Москва 24.

Ломидзе отметила, что выход России на второе место является "прорывом года", который произошел за счет низкой стоимости путевок и эффективной работы туроператоров. В этом году по популярности российские курорты обогнали Грецию, Испанию, Кипр, Таиланд.

Ранее сообщалось, что Канарские острова в Испании стали самым популярным у туристов регионом Евросоюза.

Как сообщает европейское статистическое агентство Евростат, за год туристы переночевали в отелях и хостелах на Канарских островах почти 103 миллиона раз. Второе место по популярности занимает Каталония, а замыкает тройку лидеров Адриатическое побережье Хорватии.

А вот Таиланд остается лидером по бронированиям туров на зимний сезон у россиян. В частности, у туроператора PAC Group на Таиланд приходится 50 процентов всех продаж на зиму, похожие цифры дают и другие игроки рынка.