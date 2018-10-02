Названы самые популярные направления для отдыха у россиян

Фото: depositphotos/slava296
Россия стала второй по популярности страной для отдыха россиян после Турции по итогам прошедшего летнего сезона. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, основные проблемы туристов в этом году были связаны с курсом валют и с тем, какие продажи показывали акции раннего бронирования, передает телеканал Москва 24.
Ломидзе отметила, что выход России на второе место является "прорывом года", который произошел за счет низкой стоимости путевок и эффективной работы туроператоров. В этом году по популярности российские курорты обогнали Грецию, Испанию, Кипр, Таиланд.
Ранее сообщалось, что Канарские острова в Испании стали самым популярным у туристов регионом Евросоюза.
Как сообщает европейское статистическое агентство Евростат, за год туристы переночевали в отелях и хостелах на Канарских островах почти 103 миллиона раз. Второе место по популярности занимает Каталония, а замыкает тройку лидеров Адриатическое побережье Хорватии.
А вот Таиланд остается лидером по бронированиям туров на зимний сезон у россиян. В частности, у туроператора PAC Group на Таиланд приходится 50 процентов всех продаж на зиму, похожие цифры дают и другие игроки рынка.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: