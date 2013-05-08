Алекс Фергюсон собирается покинуть пост тренера "Манчестер Юнастед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" покидает свой пост

Самый известный футбольный специалист в Англии, наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон объявил о том, что покидает свой пост. Последним для Фергюсона в качестве главного тренера "Юнайтед" станет матч 19 мая против "Вест Бромвича".

"Для меня было важно уйти в тот момент, когда команда находится в лучшей форме. Я думаю, этот момент настал", - говорится в заявлении Фергюсона, опубликованном на официальном сайте "Манчестер Юнайтед".

Легендарный тренер, на протяжении 26 лет руководивший клубом, 13 раз приводил "красных дьяволов" к победе в чемпионате Англии и дважды - в 1999 и 2008 годах - выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

После первой из побед, в 1999 году над "Баварией" со счетом 2:1, Фергюсон был удостоен рыцарского звания.

Отметим, что в команде под руководством Фергюсона играли такие звезды как Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Петер Шмейхель, Райан Гиггз, Неманья Видич и многие другие.