Народная артистка РСФСР актриса Нина Дорошина госпитализирована после падения в троллейбусе, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Инцидент произошел сегодня вечером на Новом Арбате. В результате резкого торможения 78-летняя актриса, находившаяся в салоне троллейбуса, упала.

Женщина получила травмы, но к счастью, угрозы для ее жизни нет.

Нина Дорошина с 1959 года работает в театре "Современник". Популярность к ней пришла после того, как она исполнила главную роль в фильме "Любовь и голуби".