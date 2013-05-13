Форма поиска по сайту

13 мая 2013, 23:17

Происшествия

Актриса Нина Дорошина госпитализирована после падения в троллейбусе

Народная артистка РСФСР актриса Нина Дорошина госпитализирована после падения в троллейбусе, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

Инцидент произошел сегодня вечером на Новом Арбате. В результате резкого торможения 78-летняя актриса, находившаяся в салоне троллейбуса, упала.

Женщина получила травмы, но к счастью, угрозы для ее жизни нет.

Нина Дорошина с 1959 года работает в театре "Современник". Популярность к ней пришла после того, как она исполнила главную роль в фильме "Любовь и голуби".

