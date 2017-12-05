5 декабря, 00:05
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Электропоезда "Иволга" доказали эффективность. "Трансмашхолдинг" предложит их для московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта компании Александр Лошманов.
По его словам, новые составы "Иволга" смогут ездить на маршрутах московских центральных диаметров, первый этап реализации которых запланирован на 2018–2019 годы.
"Если этот проект будет реализовываться, мы со своим новым электропоездом, который создан именно для такого типа городских перевозок, будем участвовать в конкурсных процедурах. В "Иволге" созданы все условия как раз для городского пассажира: широкие двери, дополнительное пространство удобные поручни и так далее", – добавил собеседник портала Москва 24.
Читайте также
ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОМ ЛОШМАНОВЫМ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: