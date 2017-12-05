Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Электропоезда "Иволга" доказали эффективность. "Трансмашхолдинг" предложит их для московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в интервью порталу Москва 24 рассказал коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта компании Александр Лошманов.



Александр Лошманов коммерческий директор по развитию пассажирского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг" Сейчас такие городские электрички – "Иволги" – ездят от Москвы до Новопеределкина. Опыт их использования показывает, что те технические решения, которые были использованы, себя полностью оправдывают.



По его словам, новые составы "Иволга" смогут ездить на маршрутах московских центральных диаметров, первый этап реализации которых запланирован на 2018–2019 годы.

"Если этот проект будет реализовываться, мы со своим новым электропоездом, который создан именно для такого типа городских перевозок, будем участвовать в конкурсных процедурах. В "Иволге" созданы все условия как раз для городского пассажира: широкие двери, дополнительное пространство удобные поручни и так далее", – добавил собеседник портала Москва 24.





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