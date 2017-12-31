Третий новогодний поезд начал курсировать в столичном метро

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Третий новогодний поезд запустили в столичной подземке. Он начал последний день уходящего года на новой станции "Ховрино".
"В прошлом году мы получили огромное количество положительных отзывов и благодарностей от наших пассажиров, которым понравился новогодний состав, поэтому в канун этого Нового года мы решили также выпустить его на линию. Теперь в московском метро курсируют сразу три новогодних поезда, которые подарят праздничное настроение более чем двум миллионам пассажиров", – цитирует первого замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова ТАСС.
Запуск приурочили не только к праздникам, но и к открытию новой станции метро "Ховрино", которая приняла пассажиров 31 декабря, добавил Латыпов. По просьбам пассажиров, главными элементами оформления состава стали красногрудые снегири, пышные еловые ветви и ажурные снежинки – традиционные новогодние мотивы. Внутри развешаны мерцающие лампочки и гирлянды. В новогоднем составе также будут звучать поздравления.
Ранее в столичной подземке запустили еще два новогодних состава, один из них посвящен фестивалю "Путешествие в Рождество". Там можно почитать информацию об истории праздника. Второй состав начал курсировать на Кольцевой линии 25 декабря.
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