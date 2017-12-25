Новогодний поезд запустили на Кольцевой линии столичного метро

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

На Кольцевой линии столичного метро запустили поезд, посвященный Новому году, сообщает Агентство "Москва".

По словам первого замначальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, это уже второй новогодний поезд этой зимой – 21 декабря по кольцу начал ходить тематический поезд "Путешествие в Рождество".

"Мы рассчитываем, что более двух миллионов человек увидят наши два новогодних поезда", – сказал Латыпов. Он отметил, что в новом поезде могут появиться новогодние персонажи, а для пассажиров запланированы подарки.

В составе "Путешествие в Рождество" пассажиры смогут узнать, где и когда в Москве появился первый общественный каток и сколько зрителей за последние 50 лет посмотрели в Большом театре балет "Щелкунчик".

Также можно узнать, какие елочные украшения были особенно популярны в разные десятилетия XX века, сколько человек могут одновременно встречать Новый Год на Красной площади и какие ингредиенты входили в оригинальный рецепт салата "Оливье".