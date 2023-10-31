Более 4 млн поездок совершили на самом популярном маршруте Мострансавто с января

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пассажиры совершили более 4 миллионов поездок на самом востребованном автобусном маршруте АО "Мострансавто" – № 344 Химки (платформа "Левобережная") – Москва (метро "Ховрино") с начала 2023 года. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В сообщении указано, что вторым по популярности стал маршрут № 22 станция "Пушкино" – Ивантеевка (микрорайон Детская), им воспользовались порядка 3,7 миллиона раз. Следом идет маршрут № 348 Лыткарино (Автостанция) – метро "Котельники", с начала 2023 года было совершено более 3 миллионов поездок.

Мострансавто напомнило, что обслуживает около 1,4 тысячи городских, пригородных и междугородних маршрутов. Каждый день на линиях работает порядка 6 тысяч автобусов.

Отмечается, что маршруты работают по регулируемым тарифам, отдельным категориям граждан предоставляются льготы. С графиком движения автобусов можно ознакомиться на остановочных пунктах, которые расположены на пути следования маршрутов, а также в соответствующем разделе на официальном сайте Мострансавто или уточнить по телефону Единой линии связи +7 (800) 700-31-13.

В сентябре сообщалось, что пассажиры совершили свыше 200 тысяч поездок на регулярном речном электротранспорте с момента его запуска. Самым популярным причалом стал Киевский, 40% отправлений совершено оттуда.

В начале октября отмечалось, что более 17 миллионов человек воспользовались третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3) с момента его запуска. По словам руководителя Дептранса Максима Ликсутова, благодаря запуску МЦД-3 миллионы москвичей и жителей Подмосковья получили наземное метро в шаговой доступности.

Пассажиры Мострансавто совершили более 34 млн поездок по социальным картам в 2023 году