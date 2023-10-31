Заезд в центр Улан-Батора может стать платным для личного автотранспорта

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Центр столицы Монголии планируют закрыть для личного автотранспорта и сделать его платным. Такое решение озвучил мэр Улан-Батора Хишгээгийн Нямбаатар, пишет ТАСС.

"Улан-Батор готовит условия для реализации закона о сокращении заторов на столичных дорогах. Есть мировой опыт снижения пробок до 30% за счет создания платных зон", – объяснил он на пресс-конференции по вопросу борьбы с пробками.

О тарифах пока ничего неизвестно. Мэр уточнил, то их установит горсовет, не забыв прописать и скидки для жителей центра столицы. В платной зоне также появятся отдельные дороги для велосипедов и самокатов.

Главной причиной заторов градоначальник считает плотное расположение учреждений культуры, образования и здравоохранения в пределах большой кольцевой развязки в самом центре города. Поэтому в Улан-Баторе также уделят внимание развитию общественного транспорта.

"В среднем 717 часов в году, или 31 день из 365 дней, уланбаторцы проводят в пробках. Если в 2007 году около 60% горожан пользовались общественным транспортом, то сегодня их число сократилось до 24%", – сказал он.

Кроме прочего, мэр анонсировал начало переговоров с инвесторами из Китая с 15 ноября. Планируется, что китайские девелоперы могут заняться постройкой столичного метро Монголии и кольцевой скоростной магистрали, отметил мэр.

Между тем соглашения России и Монголии по беспошлинным поставкам монгольского кашемира могут помочь двукратно сократить его стоимость на территории РФ. Кашемир уже есть на российском рынке, однако для потребителей это достаточно дорогая продукция. Издержки из-за барьеров во взаимной торговле кашемиром составляют в цене товара около 50%.