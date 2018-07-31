Ротенберг прокомментировал введение санкций ЕС против его компаний

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Бизнесмен Аркадий Ротенберг прокомментировал принятие Евросоюзом новых санкций против российских компаний, участвующих в строительстве Крымского моста.

"Наша задача – построить мост. Автомобильный уже сдали, по нему ездят люди. Теперь ребята строят железнодорожный. Все мы своей работой гордимся, и если это кому-то не нравится, то это не наши проблемы", – цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее ЕС ввел санкции в отношении шести российских компаний, принимающих участие в строительстве Крымского моста. Среди них – три компании, контролируемые Аркадием Ротенбергом: ООО "Стройгазмонтаж", ПАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж-Мост".

Также под ограничения попали судостроительный завод "Залив", участвовавший в строительстве железной дороги к мосту, "Гипростроймост – Санкт-Петербург", разработавший проекта моста, и АО "ВАД" – подрядчик федеральной трассы "Таврида", соединяющий мост с полуостровом.

Активы компаний на территории стран Евросоюза заморожены. Также компании не смогут получить финансирование от физлиц или организаций в Европе

Движение по Крымскому мосту запустили 16 июня. С момента открытия по нему проехало больше 1,027 миллиона автомобилей.

Строительство железнодорожной части моста продолжается, ее открытие планируется на 2019 год.