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31 июля, 09:46

Больше пассажиров метро начали пополнять карту "Тройка" через мобильное приложение

транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи мобильного приложения "Метро Москвы" начали пополнять кошелек карты "Тройка" в 1,5 раза чаще. В январе 2018 года возможностью пользовались 35 тысяч пассажиров, а в июне – более 50 тысяч.

При использовании электронного кошелька пассажир оплачивает поездку по цене 36 рублей, а мобильное пополнение баланса позволяет избежать очередей в кассу при опустошении баланса.

"Прирост количества операций по пополнению баланса "Кошелька" с помощью приложения "Метро Москвы" достигает шести процентов ежемесячно. Такой способ пополнения проездного билета удобен пассажирам", – заявил заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

После пополнения кошелька, карту нужно активировать, приложив к желтым валидаторам в вестибюле любой станции метро. Владельцы смартфонов на базе Android, поддерживающих функцию NFC, могут пропустить эту операцию. Карта активируется автоматически, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Мобильное приложение "Метро Москвы" доступно пассажирам с 2017 года. Там сообщается о вводе новых станций и плановых работах. Приложение позволяет строить маршруты, используя любой городской транспорт и пригородные электрички. и найти другую полезную информацию.

Программа лояльности для владельцев карты "Тройка"

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