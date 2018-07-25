Карта города и новости. Как улучшили приложение "Метро Москвы"

25 июля, 08:24
Фото: deposithotos/tatsianama
Приложение "Метро Москвы" улучшили по просьбам горожан, сообщает портал мэра и правительства столицы. На схеме подземки теперь можно построить несколько вариантов маршрута с указанием общего времени в пути.
Появилась также функция быстрого меню, в котором доступны четыре основных раздела: "Обратная связь", "Оплата", "Новости", "Карта города". Нововведения могут оценить пользователи смартфонов на базе iOS, в дальнейшем их запустят для гаджетов на Android.
Сейчас сервисом пользуются порядка 1,3 миллиона человек, появился он в 2017 году. Приложение позволяет узнавать о новых станциях и ремонтных работах. Благодаря "Метро Москвы" можно строить маршрут с учетом всего городского транспорта и пригородных электричек. Помимо этого, в приложении есть справочник основных достопримечательностей города.
"Москва в цифрах": приложение "Метро Москвы"
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