Карта города и новости. Как улучшили приложение "Метро Москвы"

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Приложение "Метро Москвы" улучшили по просьбам горожан, сообщает портал мэра и правительства столицы. На схеме подземки теперь можно построить несколько вариантов маршрута с указанием общего времени в пути.

Появилась также функция быстрого меню, в котором доступны четыре основных раздела: "Обратная связь", "Оплата", "Новости", "Карта города". Нововведения могут оценить пользователи смартфонов на базе iOS, в дальнейшем их запустят для гаджетов на Android.

Сейчас сервисом пользуются порядка 1,3 миллиона человек, появился он в 2017 году. Приложение позволяет узнавать о новых станциях и ремонтных работах. Благодаря "Метро Москвы" можно строить маршрут с учетом всего городского транспорта и пригородных электричек. Помимо этого, в приложении есть справочник основных достопримечательностей города.