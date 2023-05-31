В РФ создали ФГУП, который объединит железные дороги новых регионов

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Михаил Мишустин подписал указ о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", которое объединит железные дороги ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, данная мера поможет выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов. Кроме того, решение создаст единую систему управления процессом перевозок.

Ранее в Росавтодоре заявили, что дороги в новых регионах РФ перейдут в федеральную собственность уже в 2023 году. В ведомстве указали, что речь идет о 1 039 километрах автомобильных дорог. При этом, добавили в Росавтодоре, участие новых регионов в проекте "Безопасные качественные дороги" в этом году не планируется.

До этого кабмин одобрил долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов. В рамках нее предполагается перезапустить работы ключевых отраслей и предприятий, восстановить производственные фонды.