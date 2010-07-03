Движение на нескольких участках Нахимовского проспекта ограничат

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Движение транспорта на нескольких участках Нахимовского проспекта ограничат с 5 апреля, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы. Это связано с реконструкцией инженерных сетей.

До 30 апреля круглосуточно будет закрыт проезд в районе дома 51/21. Кроме того, с 13 по 31 мая круглосуточно будет ограничено движение на одной полосе в районе дома 47а, строение 1.

Накануне сообщалось об ограничении с 1 апреля движения в центре Москвы. Дороги перекроют из-за строительства станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена.

На участке Семеновской набережной от пересечения с улицей Гольяновская до дома 3/1, строение 13А ограничение будет действовать круглосуточно до 30 ноября. На участке улицы Гольяновская от пересечения с Семеновской набережной до дома 2/1, корпуса 2 ограничение будет действовать по 30 сентября.

Также движение перекроют на участке 2-го Южнопортового проезда с 31 марта по 3 ноября. Перекрытие будет действовать от дом 7 до дома 15, корпус 2. Движение на участке улицы 2-я Новоостанкинская ограничено по 10 апреля из-за работ на инженерных сетях.