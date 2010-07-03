Движение в районе Семеновской набережной ограничат из-за строительства метро

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Движение в Центральном административном округе столицы ограничат с 1 апреля по 30 ноября из-за строительства станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На участке Семеновской набережной от пересечения с улицей Гольяновская до дома 3/1, строение 13А ограничение будет действовать круглосуточно. На участке улицы Гольяновская от пересечения с Семеновской набережной до дома 2/1, корпуса 2 ограничение будет действовать с 1 апреля по 30 сентября", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение перекроют на участке 2-го Южнопортового проезда с 31 марта по 3 ноября. Перекрытие будет действовать от дом 7 до дома 15, корпус 2.

Движение на участке улицы 2-я Новоостанкинская ограничено по 10 апреля из-за работ на инженерных сетях.

На улице Угрешская будет ограничено движение по 25 мая. Здесь будут восстанавливать водопровод. Ограничения действуют в районе пересечения со 2-м Угрешским проездом, в районе дома № 20, дома № 35.