С 6 января в центре Москвы перекроют движение из-за праздничных служб

Движение транспорта в центре Москвы будет перекрыто с 6 по 19 января из-за проведения праздничных служб на Рождество и Крещение. Об этом со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы сообщает Агентство "Москва".
6 января с 18:00 по 20:00 будет перекрыто движение транспорта в Соймоновском проезде и на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. При этом сохранится движение общественного транспорта, но будет ликвидирована остановка "Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств имени А.Пушкина".
С 6:00 6 января до 21:00 7 января и с 6:00 18 января до 22:00 19 января будет полностью перекрыто движение в Елоховском проезде от улицы Новорязанская до улицы Нижняя Красносельская.
Ранее в связи с проведением фестиваля "Путешествие в Рождество" были перекрыты несколько центральных улиц в Москве. С 29 декабря по 3 января Тверская улица стала полностью пешеходной. Кроме нее с 29 декабря закрыли Моховую и улицу Охотный ряд. До 21 часа 3 января ограничено движение в Театральном проезде, на участках Большого и Малого Гнездниковских переулков, а также на Леонтьевском, Козицком, Глинищевском, Вознесенском, Брюсовом, Газетном и Никитском переулках. Также нельзя будет проехать по Большой Дмитровке. Полный список перекрытий на новогодние праздники смотрите в нашем материале.
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