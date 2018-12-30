На четвертый маршрут в Москве вышли электробусы

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Два электробуса вышли на автобусный маршрут №649 на северо-востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Маршрут проходит от Ясного проезда по улицам Молодцова, Сухонская, Менжинского и Енисейская – до улицы Осташковская.

Маршрут №649 стал четвертым в Москве, на котором курсируют электробусы. Теперь их насчитывается в городе 30 штук. За все время они перевезли почти 800 тысяч пассажиров.

В сентябре электробусы начали работать на маршруте №73 от ВДНХ до 6-го ми Бибирево, в декабре – на маршрутах №80 от 6-го микрорайона Бибирево до улицы Осташковская и №76 от улицы Холмогорская до метро "ВДНХ".

В конце ноября проект "Московский электробус" стал победителем в номинации "Лучшее решение в области пассажирского транспорта" в рамках форума выставки "Транспортная неделя".