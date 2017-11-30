Новым гендиректором "Мосгортранса" назначен Леонид Антонов

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Новым генеральным директором ГУП "Мосгортранс" с 1 декабря станет Леонид Антонов. На этом посту он сменит Евгения Михайлова, возглавлявшего предприятие более четырех лет, сообщает пресс-служба перевозчика.

С 2013 года Антонов работал в должности заместителя гендиректора "Мосгортранса". Он курировал вопросы, связанные с управлением эксплуатационными площадками предприятия, развитием наземного городского транспорта, работой подвижного состава на маршрутах.



Антонов награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе Почетной грамотой Союза транспортников РФ. Ему присвоено звание "Почетный работник транспорта и связи Москвы".

Михайлову объявлена благодарность Сергея Собянина за многолетний добросовестный труд в транспортной отрасли. Следующее место работы Михайлова не связано со столичным правительством.