Количество нарушений в метро сократилось на четверть

30 ноября, 07:38
Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Количество административных правонарушений в Московском метрополитене снизилось в 2017 году на 25 процентов. Всего было зафиксировано 36 тысяч нарушений, большинство – безбилетный проезд и неправомерное использование социальной карты. Кроме того, постановления выписаны за попрошайничество, вандализм и незаконное предпринимательство. Иногда у пассажиров находили опасные предметы во время досмотра.
"Всего же с начала этого года по конец ноября в московском метро проверили почти 70 миллионов пассажиров – это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", – цитирует заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова портал мэра и правительства Москвы. Руководитель транспортного ведомства уточнил, что у проверенных пассажиров полицейские выявили более 209 тысяч опасных предметов.
Только за ноябрь были досмотрены восемь миллионов пассажиров и четыре миллиона единиц багажа, добавил заммэра.
Проверки проходят на всех станциях метрополитена, там имеется специальное оборудование – рамки, портативные металлоискатели и рентгеновские установки.
Безопасность в метро также обеспечивает интеллектуальная система видеонаблюдения, которая насчитывает около 17 тысяч камер. Камеры способны выявлять подозрительное поведение пассажиров и распознавать потенциально опасные ситуации.
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