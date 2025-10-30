Движение было ограничено на участках Можайского шоссе и МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение было временно ограничено на ряде участков Можайского шоссе и Московской кольцевой автодороги (МКАД), сообщала пресс-служба столичного Дептранса.

Водители не могли проехать на Можайскому шоссе в районе дома № 2 в сторону проспекта Багратиона, а также на внутренней стороне кольцевой автодороги в районе пересечения с проспектом Маршала Жукова.

К настоящему моменту движение открыто.

Ограничения также вводились на 4-й и 5-й полосах внутренней стороны МКАД перед Рублевским шоссе. До этого временно закрывали проезд на выезде с дублера на внутреннюю сторону 69-го километра кольцевой автодороги, однако позже движение здесь возобновили.

При этом с 30 октября перекрыт съезд на внутренней стороне 92-го километра МКАД в районе владения № 1. Предполагается, что это поможет уменьшить нагрузку на основную магистраль и сделать движение рядом с этим местом свободнее.

