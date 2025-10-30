Московских водителей предупредили о дожде 31 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дождь, местами сильный, ожидается в Москве в пятницу, 31 октября. В связи с этим автомобилистам рекомендуется избегать резких маневров, передает пресс-служба столичного Дептранса.

Также водителей призвали соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов и не отвлекаться на телефон во время движения. Кроме того, для поездок по городу в этот день лучше использовать общественный транспорт.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. Если увидите сломанный знак/светофор, звоните с мобильного по номеру 3210", – указали в департаменте.

Согласно прогнозам, количество осадков в пятницу в течение дня составит 5–10 миллиметров. Температура воздуха будет от 6 до 8 градусов.

В связи с ожидаемым ливнем горожан и гостей столицы призвали не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям, не укрываться под деревьями и следить за детьми.

При необходимости можно обратиться в экстренные службы по номерам 101, 112 и по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

